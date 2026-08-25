Обновленные классы и новые факультативы: минские школы готовы к 1 сентября

Минская система образования полностью готова к старту нового учебного года. Итоги подготовки и задачи на ближайшие месяцы педагоги Минска обсудили на образовательном форуме.

Летом во всех учреждениях провели текущие и капитальные ремонты, так что 1 сентября школьников встретят обновленные классы.

На интерактивной выставке, организованной в рамках форума, представили ключевые достижения и лучшие практики столичных школ и гимназий.

"Я учитель русского языка и литературы, мой стаж работы 43 года. Я очень горжусь своими выпускниками, которые сдали централизованное тестирование - у меня 10 стобалльников и 11 учеников от 96 баллов и выше", - поделилась учитель русского языка и литературы СШ № 61 г. Минска Тамара Бородич.

Марина Ильина, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

"Важную роль еще играет патриотическое воспитание: это наши военно-патриотические клубы, в городе их 64, новые проекты, которые будут реализовываться. Большое внимание мы уделяем работе с молодыми кадрами. Буквально недавно здесь, в Доме молодежи, мы встретились с молодыми педагогами, которые 1 сентября встретят своих первых учеников. Мы ставили им задачи о том, что только патриот может воспитать патриота".

48 учреждений Минска в 2026 году полностью переходят на работу с электронными журналами и дневниками, а для учащихся запускают новые факультативы по искусственному интеллекту.

Кроме того, сразу 4 столичные школы вошли в республиканский эксперимент по углубленному изучению точных и естественных наук: физики, математики, химии и биологии.