Обновленные котельные Витебщины переходят на пеллеты и щепу

Как модернизация котельных позволяет переходить на использование щепы и древесных пеллет Витебская область в лидерах в Беларуси по использованию местных видов топлива. В системе ЖКХ их доля превышает 76 %. Переходить на их использование активнее позволяет поэтапная модернизация котельных и тепловых сетей. Это тот самый случай, когда отходы деревообработки приносят выгоду. Производим и используем свое. Котельные на пеллетах и древесной щепе автоматизированные и высокотехнологичные. Современные системы позволяют вести дистанционный контроль за работой котельных установок круглосуточно.

Какой экономический эффект получают от экологически чистого топлива?

В северном регионе ставку делают на использование дров, щепы, пеллет. При этом специалисты отмечают, что максимальный экономический эффект можно получить при своевременной модернизации котельных и использовании только качественного топлива.

В системе теплосетей Андрей Чесовских 15 лет. Отвечает за комфортную температуру в жилых домах и объектах соцсферы в Оршанском районе. Уже третий сезон котельная работает на пеллетах. Это стало возможным благодаря модернизации.

Николай Романьков, мастер котельных ГП "Оршатеплосети":

"Лучше на пеллетах работать. Нет перебоя с температурой, температура постоянно стабильная. К сезону готовились, была проверка оборудования, ремонт запорной арматуры, ремонт насосов".

Пеллеты - экологически чистый продукт. Первую котельную на этом виде топлива в Оршанском районе ввели в строй в 2017 году. Результатом остались довольны. Сейчас из 52 на спрессованных гранулах здесь работает 28 котельных.

Петр Гишкелюк, директор ГП "Оршатеплосети":

"Из 28 у нас 5 модульных котельных. Их установили вблизи объектов отопления. Ликвидировали 3,5 км тепловых сетей, уменьшили тепловые потери. Если раньше у нас было 63 % местных видов топлива, то за прошлый год - 90 %. Работает диспетчерская круглосуточно, видна обстановка по каждой котельной. В случае необходимости вызывается оператор, мастер и аварийная бригада".

Отечественное оборудование и местные виды топлива

Эта котельная в Витебске обеспечивает теплом 16 многоквартирных домов и административные здания. Работает в основном на древесной щепе. В котел попадает только качественное топливо, которое прошло многоуровневый лабораторный контроль.

Сергей Буйко, старший мастер участка Витебского предприятия котельных и тепловых сетей:

"Происходит определение параметров, с помощью которых производится расчет низшей теплоты сгорания. Мы работаем с любым видом твердого биотоплива: щепа, дрова, пеллеты древесные".

Владимир Скворцов, начальник теплоэнергетического района Витебского предприятия котельных и тепловых сетей:

"У меня в подчинении мастера котельных, слесари по обслуживанию тепловых сетей, которые обслуживают трубопроводы, идущие к домам, операторы котельной, мастера котельных, электротехнический персонал. Все участвуют, чтобы в домах было тепло", - отметил начальник теплоэнергетического района Витебского предприятия котельных и тепловых сетей Владимир Скворцов.

Тенденция на использование в котельных белорусского оборудования - котлов и систем подачи топлива. Благодаря модернизации функция оператора в основном становится контролирующей. Отпала необходимость колоть дрова и вручную подбрасывать в котел.

Александр Борщев, мастер котельной "Агрос" Витебского предприятия котельных и тепловых сетей:

"Сжигаем где-то около 9-10 тыс. кубов за год щепы. Зимой соответственно больше, летом меньше. Летом мы на горячее водоснабжение работаем. Наше производство здесь, теплоутилизаторы стоят на улице. Они позволяют снижать температуру уходящих газов".

Василий Шнитников, главный инженер Витебского предприятия котельных и тепловых сетей:

"У нас имеется рубильная машина, которая производит щепу, с дров перерабатывает. Потом техника приходит, которая загрузит ее со склада в расходные бункеры, где уже идет подача непосредственно на котлоагрегаты", - рассказал главный инженер Витебского предприятия котельных и тепловых сетей Василий Шнитников.

Усовершенствование теплосетей продолжается. В следующем году в Витебском районе запланировано строительство котельной в агрогородке Яновичи, которая также будет работать на местном виде топлива - щепе.