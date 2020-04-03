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Обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей поступят в банки с 6 апреля

Уже со следующего понедельника в банки начнут поступать обновленные банкноты номиналом Br 20 и Br 50. В течение двух-трех месяцев они будут использоваться в работе по адаптации счетно-сортировочного оборудования. Напомним, Нацбанк презентовал купюры и анонсировал их ввод в обращение с 23 марта. Это все те же банкноты образца 2009 года, в которых оптимизирован защитный комплекс. Кроме того, ввод обновленных банкнот связан с заменой выводимых из обращения ветхих банкнот. Вместе с тем, банкноты образца 2009 года номиналом Br 20 и Br 50, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством.

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