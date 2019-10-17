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Обновленные будки таксофонов устанавливают в Минске

Большинство из них находится в центре города. Например, на железнодорожном вокзале и недалеко от станции метро "Немига". Всего же на городских улицах разместили более полусотни таксофонов. Они могут не только свершать звонки, но и принимать их. Для этого сначала надо сообщить абоненту номер телефона - он указан возле таксофона.

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