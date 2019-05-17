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Обновленный дом книги "Светоч" открылся в Минске
В Минске торжественно открылся легендарный книжный магазин "Светоч"! В честь первого дня работы сделали скидку 10 процентов на все. А первым десяти покупателям -подарки. Обновленный магазин стал больше. К тысяче тремстам квадратным метрам прибавилось еще 640. К слову, книжный занимает два этажа. На первом – канцтовары, сувениры, открытки, все для школы, художественная и детская литература. На втором - методическая литература и книги для изучения разных наук и языков. На каждом этаже по инфокиоску. Сейчас с их помощью можно узнать, есть ли книга в этом магазине. Позже появится функция по их поиску. Также в магазине появилась зона для презентаций и кафе. Оно откроется чуть позже.
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