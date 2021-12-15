Обновленный комплекс погранзаставы "Глыбоцкое" сдан в эксплуатацию

Для надежной охраны рубежей. Обновленный комплекс пограничной заставы "Глыбоцкое" сдан в эксплуатацию. Охват - около 30 километров государственной границы с Украиной. В этом году проведены масштабные работы по установке инженерного оборудования, а это современная волоконно-оптическая сигнализационная система "Ворон" в комплексе с интеллектуальной системой видеонаблюдения, умными датчиками и другими пограничными приспособлениями. Подход к построению "интеллектуальной границы" позволяет подразделению действовать исключительно по реальным нарушителям, экономя людской ресурс, материальные средства и значительно повышая эффективность охраны рубежей.



Реконструкция по современным стандартам позволяет создать максимально комфортные условия для службы и быта сотрудников. В распоряжении пограничников заставы тренажерный зал, душевые кабины, уютные спальные и служебные помещения для обучения, культурных занятий и отдыха. Есть и свое подсобное хозяйство. А уже в скором времени в Добрушском районе будет сдан в эксплуатацию обновленный комплекс пограничной заставы "Усохская Буда".



