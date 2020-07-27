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Обновленный корпус областного Дворца детей и молодежи открыли в Витебске

Дополнительное образование в Витебской области получают 35 000 учащихся

Два года назад после обновления принял учащихся главный корпус областного Дворца детей и молодежи. В объединении действуют 416 кружков, их посещают более 4 000 ребят. Всего в учреждениях системы допобразования Витебской области занимаются свыше 35 000 учащихся.

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