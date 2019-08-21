Обновленный мемориал в честь воинов-освободителей торжественно открыли в деревне Гришино

Обновленный мемориал в честь воинов-освободителей, павших в годы Великой Отечественной войны, торжественно открыли в деревне Гришино Россонского района. В братской могиле останки бойцов Красной армии, умерших от ран в местном госпитале, а также народных мстителей. Россонский район называют краем партизанской славы. Здесь было масштабное подпольное и партизанское движение.

Марина Романовская расскажет подробнее. Школьник Олег Ратаев с гордостью рассказывает о своем прадедушке. Сведения буквально по крупицам собирали всей семьей. В годы Великой Отечественной войны Россонский район обрел славу партизанского края. Он был полностью оккупирован в июле 1941. И сразу же враг прочувствовал мощное противостояние. Уже с первых дней оккупации на территории Россонского района развернулось масштабное подпольное, а чуть позже и партизанское движение. Весной 1942 народные мстители перешли к открытой борьбе. И буквально за несколько месяцев партизанские бригады смогли очистить район от врага.







Фашисты неоднократно предпринимали попытки уничтожить Россонско-Освейскую партизанскую зону

Применялась тактика выжженной земли. Эта территория помнит множество страшных карательных операций, итог которых - более сотни сожженных деревень. Осенью 1943 восточная часть района стала прифронтовой зоной. В деревне Гришино расположился военный госпиталь. Сюда свозили бойцов из всей округи.



Смертельно раненых хоронили в братской могиле