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Обновленный музей гимназии № 23 города Минска открылся после реконструкции

В 23-й минской гимназии после реконструкции открылся выставочный зал "История продолжается...".

Более 20 лет юные хранители вместе с педагогами коллекционируют раритетные предметы, связанные с событиями прошедших лет одного из самых древних уголков белорусской столицы. За витринами экспонируются именные подарки с автографами заслуженных мастеров спорта, редкие фото, а также достижения в промышленности и культуре. Обновленный облик галереи - от современного дизайна музейного пространства и новых экспонатов до QR-кодов и интерактива - расширил возможности для образовательного туризма.

Музеи столичных школ посещают группы учеников, к примеру, из соседних районов. В минских учреждениях образования функционирует свыше 120 тематических выставочных залов. Это музей матери, воинской славы, техники и электроники, а также этнографического и литературного профиля.

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