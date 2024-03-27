Обновленный музей гимназии № 23 города Минска открылся после реконструкции

Более 20 лет юные хранители вместе с педагогами коллекционируют раритетные предметы, связанные с событиями прошедших лет одного из самых древних уголков белорусской столицы. За витринами экспонируются именные подарки с автографами заслуженных мастеров спорта, редкие фото, а также достижения в промышленности и культуре. Обновленный облик галереи - от современного дизайна музейного пространства и новых экспонатов до QR-кодов и интерактива - расширил возможности для образовательного туризма.