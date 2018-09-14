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Обновленный Налоговый кодекс будет содействовать добровольной уплате сборов в бюджет

Поступления в казну от бизнеса должны приходить не путем штрафов и пени, а после уведомлений налоговой. Как рассказал сегодня профильный министр, тенденция уже наметилась. Суммы добровольных отчислений растут. Проверки - а в результате их штрафы - приносят в бюджет лишь около 15 % налогов. Линию на стимулирование добровольных платежей поддержит новый налоговый документ. В нем найдет отражение и принцип соразмерности наказаний. Актуальную практику применения законов сегодня обсудили представители Верховного суда и налогового ведомства.

Сегодня Налоговый кодекс на финальной стадии согласований. В дальнейшем налоговую реформу продолжат. Задача - прийти к снижению налоговой нагрузки для плательщиков. Не снят с повестки и вопрос отчислений в Фонд соцзащиты населения.  

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