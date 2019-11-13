Обновленный роддом в Могилеве принял первых пациентов

Пополнение - в социальной сфере. После масштабной реконструкции роддом в Могилеве принял первых пациентов. Новые операционные и реанимация. Современное оборудование ведущих мировых производителей, в том числе наркозно-дыхательное. Инкубаторы для новорожденных закрытого и открытого типов. Транспортная система реанимации. В общем условия для мам и новорожденных - по мировым стандартам. К такому событию на свет в новом роддоме уже появились 8 малышей. Три мальчика и пять девочек. В новом роддоме появилась и возможность проводить все виды родов, в том числе партнерские.