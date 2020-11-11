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Обновленный спортивный комплекс открылся в Барани

Современный тренажерный и фитнес-залы. На уличном стадионе также установили новые тренажеры. А благодаря универсальному искусственному покрытию хоккейная площадка стала многофункциональной. Зимой здесь будут заливать каток, а в теплое время года проводить тренировки по мини-футболу. Комплекс открыт не только для воспитанников спортшкол, но и для всех желающих.

"Очень рад, хочется потренироваться уже побыстрее. С ребятами будем играть. Самое классное тут - футбольное поле".


"Понравилось покрытие на земле. Мы вместе с ребятами собираемся после школы. Сначала разминаемся, потом новые элементы учим. Буду приходить каждый день".

Продолжается также реконструкция спорткомплексов в Орше и Болбасово. Их открытие запланировано в этом году.

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