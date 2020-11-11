3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Обновленный спортивный комплекс открылся в Барани
Современный тренажерный и фитнес-залы. На уличном стадионе также установили новые тренажеры. А благодаря универсальному искусственному покрытию хоккейная площадка стала многофункциональной. Зимой здесь будут заливать каток, а в теплое время года проводить тренировки по мини-футболу. Комплекс открыт не только для воспитанников спортшкол, но и для всех желающих.
"Очень рад, хочется потренироваться уже побыстрее. С ребятами будем играть. Самое классное тут - футбольное поле".
"Понравилось покрытие на земле. Мы вместе с ребятами собираемся после школы. Сначала разминаемся, потом новые элементы учим. Буду приходить каждый день".
Продолжается также реконструкция спорткомплексов в Орше и Болбасово. Их открытие запланировано в этом году.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Талонная система 90-х: женщинам предлагали носить три пары колготок целых полгода
Какие нововведения в законодательстве помогут усилить безопасность страны
За джинсы могли и убить: как выживали и чем торговали челноки в лихие 90-е
В Литве за правду о событиях 13 января 1991 года грозит уголовная ответственность
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера