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Обновленный спорткомплекс открылся в городском поселке Болбасово
Здесь появилась беговая дорожка с современным покрытием, для зрителей оборудованы трибуны, преобразились тренерские, раздевалки, душевые. На территории оборудована многофункциональная площадка. Зимой всех желающих приглашают на массовое катание (есть прокат инвентаря). А летом появится возможность играть в мини-футбол. Спорт-объект обновили благодаря 506-му указу. Перезагрузка Оршанского региона коснулась промышленности, а также культурной, спортивной и социальной сфер. Все для того, чтобы регион стал притягательным и комфортным для жизни.
В агрогородке Борздовка Оршанского района для работников местного сельхозпредприятия построили 10 комфортных домов. Свой агрогородок местные жители называют перспективным. Здесь обновилисоциально-культурный центр, библиотеку, почту, мастерские, а также спортивный и танцевальный залы.
В регионе ценят молодых перспективных работников. Для создания новых рабочих мест строятся современные животноводческие комплексы.
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