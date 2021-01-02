Обновленный спорткомплекс открылся в городском поселке Болбасово

Здесь появилась беговая дорожка с современным покрытием, для зрителей оборудованы трибуны, преобразились тренерские, раздевалки, душевые. На территории оборудована многофункциональная площадка. Зимой всех желающих приглашают на массовое катание (есть прокат инвентаря). А летом появится возможность играть в мини-футбол. Спорт-объект обновили благодаря 506-му указу. Перезагрузка Оршанского региона коснулась промышленности, а также культурной, спортивной и социальной сфер. Все для того, чтобы регион стал притягательным и комфортным для жизни.

