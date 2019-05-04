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Обо всех самых ярких событиях недели мы расскажем в "Главном эфире"

Все яркие события уходящих семи дней коллеги соберут в итоговой информационно-аналитической программе "Главный эфир". Дорога факелоносцев, новые воздушные пути Беларуси и самые заметные политические и экономические новости недели. Завтра в 9 вечера.


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