3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Оборона и безопасность. Третий день Международной выставки MILEX-2019
MILEX-2019, день третий! Подержать в руках, прицелится и узнать об основных технических характеристиках оружия мог любой желающий на Международной выставке вооружений и военной техники. Сегодня форум продолжает работу по секциям. Уже со входа все внимание двум компаниям, которые с 2017 года работают над созданием в Беларуси производств стрелкового оружия и боеприпасов к нему гражданского и служебного предназначения.
Напомним, свои экспозиции на MILEX представляют более 160 производителей и экспортеров оборонной продукции из Беларуси, Азербайджана, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Польши, а также России, Сербии и ЮАР. Завершится выставка завтра.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов