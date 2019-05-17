Оборона и безопасность. Третий день Международной выставки MILEX-2019

MILEX-2019, день третий! Подержать в руках, прицелится и узнать об основных технических характеристиках оружия мог любой желающий на Международной выставке вооружений и военной техники. Сегодня форум продолжает работу по секциям. Уже со входа все внимание двум компаниям, которые с 2017 года работают над созданием в Беларуси производств стрелкового оружия и боеприпасов к нему гражданского и служебного предназначения.



Напомним, свои экспозиции на MILEX представляют более 160 производителей и экспортеров оборонной продукции из Беларуси, Азербайджана, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Польши, а также России, Сербии и ЮАР. Завершится выставка завтра.



