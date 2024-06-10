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Оборонно-спортивный лагерь открылся в Брестском районе - узнали, сколько запланировано смен и как ребята проводят время

Отдых с акцентом на патриотическое воспитание. На базе 115-го зенитного ракетного полка открылся оборонно-спортивный лагерь для школьников из Брестского района. Ребята проводят время с пользой - изучают строевую и стрелковую подготовку, соревнуются в различных состязаниях, знакомятся с военными частями Прибужья. Каждый день у мальчишек и девчонок расписан поминутно.

Всего в лагере запланированы 3 смены. В каждой оздоровятся по 30 детей.

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