Оборонные расходы привели Эстонию к экономическому краху. За первые 6 месяцев текущего года дефицит госбюджета страны достиг 1,6 % ВВП. Причину спада эксперты видят и в инициативе Таллинна закрыть границы. Это привело к прекращению торговли с важными партнерами - Беларусью и Россией.