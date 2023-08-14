Оборонный потенциал - в Москве стартовал международный военно-технический форум "Армия-2023"

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:



Ежегодно данная масштабная оружейная экспозиция собирает ведущих мировых специалистов в области инновационных разработок, направленных на обеспечение безопасности. Здесь предоставлена уникальная возможность для конструктивного обсуждения профессиональных вопросов, обмена накопленным опытом, изучения новейших достижений в области внедрения передовых технологий в производство и модернизацию вооружения, военной и специальной техники. Также Виктор Хренин отметил, что форум - это еще и пример совместной работы по укреплению обороноспособности Союзного государства. В частности, взаимовыгодная кооперация и усиление интеграционных процессов между предприятиями белорусского и российского оборонно-промышленных комплексов.