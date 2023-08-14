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Оборонный потенциал - в Москве стартовал международный военно-технический форум "Армия-2023"
Возможность продемонстрировать научно-технический, технологический, промышленный, а главное - оборонный потенциал. В Москве 14 августа стартовал международный военно-технический форум "Армия-2023". В церемонии открытия принял участие и министр обороны Беларуси. Виктор Хренин отметил: в условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада форум "Армия" стал символом установления и развития стратегического партнерства.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Ежегодно данная масштабная оружейная экспозиция собирает ведущих мировых специалистов в области инновационных разработок, направленных на обеспечение безопасности. Здесь предоставлена уникальная возможность для конструктивного обсуждения профессиональных вопросов, обмена накопленным опытом, изучения новейших достижений в области внедрения передовых технологий в производство и модернизацию вооружения, военной и специальной техники.Также Виктор Хренин отметил, что форум - это еще и пример совместной работы по укреплению обороноспособности Союзного государства. В частности, взаимовыгодная кооперация и усиление интеграционных процессов между предприятиями белорусского и российского оборонно-промышленных комплексов.
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