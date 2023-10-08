Оборонный сектор Беларуси преуспевает и динамично развивается - как удалось сохранить отрасль

Оборонный сектор Беларуси - преуспевающая и динамично развивающаяся отрасль. Но так было не всегда.

После распада Советского Союза многие белорусские предприятия военно-промышленного комплекса оказались на грани закрытия. Заказы из Москвы исчезли, а с ними пропал и заработок. Люди стали увольняться. Со временем нехватка специалистов превратилась в настоящую проблему (само собой, на радость коллективному Западу). Но уже к концу 90-х у отрасли появилось новое дыхание.

Создавать собственное оружие и модернизировать своими силами. Этот тезис Президента стал основополагающим. И речь идет не только о тяжелой технике. Стрелковое оружие, прицелы, устройства борьбы с радиоразведкой, беспилотники, средства связи - это лишь малая доля того, что сегодня выпускают предприятия Госкомвоенпрома. Всего более тысячи единиц. О прошлом и настоящем военно-промышленного комплекса страны - в следующем материале.

Середина 90-х. Некогда мощная армия Советского Союза разделена. Боевой потенциал держится на вооружении, которое поступило в войска в еще 70-80 годах. Армия того времени была похожа на богатыря - грозного, но неповоротливого. Аналогичная ситуация складывается и на предприятиях военно-промышленного комплекса. Например, войсковая часть в Борисове, которая специализировалась на ремонте ПВО и ЗРК, остается без госзаказа из Москвы и как следствие - без средств к существованию.

Наступала вынужденная безработица, люди работали по 3-4 часа в день по 3-4 дня в неделю, вынужденные отпуска брали. Наступал такой период, когда войсковая часть, завод прекратят свое существование. Николай Каршакевич, главный механик - начальник энерготехнического отдела ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" (1994-2010 гг.)

Такая сложная ситуация сказывалась как на людях (профессионалы своего дела увольнялись, так как с копеечной зарплатой не могли прокормить семью), так и на боевом потенциале армии. Несмотря на то что Вооруженные Силы независимой Беларуси получили в наследство большое количество военной техники, применить ее в случае необходимости было почти нереально. Ведь огромная часть боевых машин и танков больше напоминала груду металлолома.





Государство не должно оставаться безоружным. Было принято правильное решение. Все предприятия, которые имеют отношение к оборонному комплексу, были объединены под эгидой Госкомвоенпрома. Легче жить не стало, потому что предприятие должно работать, должно зарабатывать. Госкомвоенпром в клюве ничего не принесет, но упростит определенные моменты. Это сняло некоторые лишние задачи, которые, может быть, несвойственны были для предприятия. Георгий Шитик, главный инженер ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" (2016 - 2022 гг.)

С огромным количеством военной техники нужно было что-то делать, появившийся в то непростое временя Государственный военно-промышленный комитет на отлично справился с этой задачей. Что-то списали, что-то отремонтировали, но ставку сделали на модернизацию вооружения. Переквалифицироваться на "чеканку тазиков" отказались и на борисовском предприятии и стали делать то, что у них получалось лучше всего - ремонтировать военную технику. Вот и сегодня на заводе 2566 успешно прокачивают советские "Грады" до уровня современных "БелГрадов".

В последние несколько лет выполнены 4 опытно-конструкторских работы, в результате которых в настоящее время осуществляется постановка на производство 3 модернизированных видов вооружений и освоение, ремонт одного из видов вооружения. То есть все 4 опытно-конструкторские работы дали свои результаты. По ним сейчас заключены контракты как с Министерством обороны, так и с другими заказчиками. Владимир Герасимов, заместитель главного инженера ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения"

Настоящий прыжок из прошлого в современность завод 2566 вместе с другими предприятиями оборонного сектора страны совершил в нулевых. В БТРы, ЗРК, БМП и даже танки стали вдыхать новую жизнь. Переоценить важность такого производства невозможно.

В Беларуси даже есть своя модификация зенитно-ракетного комплекса "Бук". Также по поручению главы государства была создана и ракета средней дальности с маркировкой ВY.

То, что делать умеем не хуже, чем иностранные производители военной техники, отечественные оружейники доказывали уже не раз. Здесь стоит хотя бы вспомнить белорусскую ракетную систему залпового огня "Полонез". Комплекс успешно прошел испытания и уже состоит на вооружении в войсках. Свою эффективность он не раз уже подтвердил и во время военных учений.





О том, что нужно развивать образцы вооружения будущего, сегодня понятно каждому. Печальный опыт конфликта в Украине доказал, что в авангарде боевых действий сегодня беспилотники и средства борьбы с ними. Но Беларусь к тенденциям театра военных действий готовилась еще задолго до того, как БПЛА стали мейнстримом.

И такая техника тоже была разработана предприятием оборонного сектора из Витебска. На ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" выпускаются образцы ударных беспилотников. Это испытания боевых дронов "Барражирующая труба" и "Квадро 1400".

Ни для кого не секрет, что военные тенденции последнего времени сведены к тому, что ставка делается именно на беспилотники. В боях в Украине участвуют даже самодельные образцы. Поэтому помимо своих беспилотных летательных аппаратов, белорусские конструкторы военной техники работают над комплексами, которые направлены на борьбу с ударными коптерами. И белорусам есть что предложить в этом сегменте военной техники. Например, это последняя разработка белорусов в области борьбы с беспилотниками.

А еще в Беларуси планируют нарастить производство отечественных боеприпасов. Уже запущен серийный выпуск самого массового типа боеприпаса - это 122-миллиметровый реактивный снаряд. Он используется, например, для комплекса "БелГрад" и ракетной системы залпового огня "Шквал". Они очень важны и решают большие проблемы на фронте. Соответственно необходимы и боеприпасы к ним.

В ближайшем будущем на предприятиях оборонного сектора будут развивать данное направление и расширять свои возможности. Все необходимые компетенции для этого есть. Вот и на заводе 2566 осваивают новую технологию с боеприпасами. Правда, не производство, а восстановление вышедших со временем из строя снарядов.

Разработана специальная технология по резке и демонтажу радиоэлектронной аппаратуры, разработана документация на ремонт радиоэлектронной аппаратуры и соответственно затем сварка на разработанном нами стенде. Владимир Герасимов, заместитель главного инженера ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения"