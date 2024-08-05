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Обороноспособность и недопущение дестабилизации: какие еще сейчас стоят задачи перед Советом безопасности Беларуси
26 января 2021 года на должность Государственного секретаря Совета безопасности назначен Александр Григорьевич Вольфович.
Основное внимание в этот период было уделено обеспечению обороноспособности Беларуси, координации действий государственных органов по недопущению дестабилизации обстановки в стране. Вопросом международного сотрудничества по укреплению региональной безопасности, созданию условий для безопасного развития союзного государства стало прошедшее белорусско-российское учение "Запад-2021" важным этапом в укреплении региональной безопасности. Под руководством Государственного секретаря Совета безопасности проведен ряд внезапных проверок боевой готовности воинских частей вооруженных сил, а также проверка системы реагирования на акты терроризма.
В 2023 году впервые отмобилизована в полном составе 11-я отдельная гвардейская механизированная бригада Западного оперативного командования. Разработана и введена в эксплуатацию отечественная информационно-аналитическая система по мониторингу сети интернет, предназначенная для повышения эффективности работы ведомств силового блока.
Активно укреплялось сотрудничество и в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. При активном участии Государственного секретариата Совета безопасности разработана Концепция национальной системы обеспечения биологической безопасности. Принят совершенно новый для Беларуси закон "О народном ополчении". Осуществлены меры по подготовке новой редакции Концепции национальной безопасности Республики Беларусь и новой Военной доктрины.
В апреле 2024 года обновленные Концепции национальной безопасности и Военная доктрина впервые утверждены Всебелорусским народным собранием, что подчеркивает их народный характер. Сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности всегда на передовой борьбы с угрозами сегодняшнего и завтрашнего дня. Каждый из них - это в каком-то смысле и военачальник, и дипломат, и антикризисный директор. Эти специалисты должны с бухгалтерской точностью просчитывать влияние экономического коллапса в военно-политической обстановке, предвидеть современные риски и вызовы во всех сферах национальной безопасности и сделать все возможное, чтобы они не переросли в угрозы для Республики Беларусь. Неудивительно, что многие из тех, кто прошел службу в Государственном секретариате Совета безопасности, занимают ключевые должности в системе управления государством.
Восемь лет в целом я, можно сказать, отдал этому органу. Там проходило мое становление. Я занимался вопросами международной безопасности, военно-технического сотрудничества. Тогда создавалась как раз Организация Договора о коллективной безопасности. Тогда же было одно из первых таких серьезных этапов внешнего давления на Республику Беларусь. Первые санкции по всем фронтам, нас тогда пытались заставить отказаться от суверенного курса как во внутренней, так и во внешней политике. Тоже приходилось вырабатывать первые меры реагирования и на это давление.
О том, как создавалась структура, с какими трудностями пришлось столкнуться белорусским силовикам в 1990-е и последующие годы, расскажут государственные секретари, возглавлявшие Совет безопасности в разные года. Об этом - в фильме "Совет безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде".
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