Обороноспособность и недопущение дестабилизации: какие еще сейчас стоят задачи перед Советом безопасности Беларуси

Восемь лет в целом я, можно сказать, отдал этому органу. Там проходило мое становление. Я занимался вопросами международной безопасности, военно-технического сотрудничества. Тогда создавалась как раз Организация Договора о коллективной безопасности. Тогда же было одно из первых таких серьезных этапов внешнего давления на Республику Беларусь. Первые санкции по всем фронтам, нас тогда пытались заставить отказаться от суверенного курса как во внутренней, так и во внешней политике. Тоже приходилось вырабатывать первые меры реагирования и на это давление.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси