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Оборудование для экспресс-тестирования, реанимобиль и ИВЛ - подарки медикам от спонсоров
В Витебской области проводят без малого 3 000 тестов на коронавирусную инфекцию ежесуточно: Это ПЦР-исследования и экспресс-тесты. Оборудование для быстрого определения наличия антител к COVID-19 появилось в Миорской районной центральной больнице.
Иммуноферментный анализатор считывает, сколько в крови пациента иммуноглобулинов М и G. Это позволяет врачу понять, болен человек коронавирусной инфекцией или нет, и в случае, если вирус есть, определить, на какой стадии заболевание. Результат известен в течение часа. Собственным оборудованием для экспресс-тестирования Миорская больница обзавелась благодаря спонсорам. Для здравоохранения района его приобрел металлопрокатный завод города.
Елена Сивая, главврач Миорской центральной районной больницы: "Это позволило нам улучшить качество и количество обследований пациентов, и, соответственно, время исследования меньше уходит. Этот же аппарат делает очень много других обследований: и кадиомаркеров, и окномаркеров".
Оказали важную помощь медикам и предприятия Пинска: подарили новый реанимобиль и оборудование, которое спасает жизни. Машину сразу поставили на линию. По словам врачей, подарок оказался очень кстати. Ведь сейчас график скорой плотный. За один день в среднем посещают 20 пациентов. Поэтому, чем больше машин, тем оперативнее оказывают помощь. В новом реанимобиле есть инвалидная коляска. Она необходима пациентам, которых нужно транспортировать в сидячем положении. Оснащение машины позволяет перевозить больных и на длительные расстояния, например, в столицу.
Еще один подарок от спонсоров - аппарат искусственной вентиляции легких. Медики без преувеличения называют его техникой, которая спасает жизни. ИВЛ особенно важна при тяжелых формах пневмонии. К слову, аппарат стоит около 40 тысяч рублей.
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