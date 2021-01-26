3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Оборванные линии электропередачи, упавшие деревья, поврежденные автомобили. В Беларусь пришел снежный циклон "Ларс"
В Беларуси на данный момент без электричества остались 284 населенных пункта. 190 из них - в Брестской области. МЧС с самого утра предупреждало о снежных заносах, а коммунальным службам было поручено оперативно принять меры по обработке улиц против гололеда. В усиленном режиме работают и гродненские коммунальщики. Усложнилась ситуация на дорогах.
В областном центре за сутки произошли 24 аварии. Юрий Карнелович с подробностями.
В Гродно снег идет уже больше суток. Циклон "Ларс" практически остановил движение в городе, на региональных трассах водителям пришлось сложнее всего. Снегоуборочная техника и сейчас работает в усиленном режиме.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме
Чтобы расчистить город, задействовано около 60 снегоуборочных машин, работают 160 дворников. Еще ночью, когда интенсивность движения снизилась, было сформировано 6 колонн спецтехники, которые в сопровождении ГАИ работали на улицах Гродно.
Юрий Кучинский, замдиректора ГГУПП "Спецавтохозяйство":
"В утренние часы произошла смена экипажей. Добавилась еще техника сторонних организаций. В соответствии с решением Гродненского горисполкома в случае таких ненастных погодных условий предусмотрено, что порядка 30 организаций города Гродно выделяют дополнительно свою технику".
Всплеск ДТП в Гродно
Циклон добавил проблем и автолюбителям. Поток движения снизился, на дорогах образовались заторы.
На пригородных трассах водители, не справившись с управлением, оказывались в кювете. В Гродно за сутки зарегистрировано больше двух десятков ДТП.
Алексей Аниськевич, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:
"За минувшие сутки в нашем городе произошло 24 ДТП. Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Сопровождается снегоуборочная техника и оказывается посильная помощь водителям, которые попали в трудную ситуацию на дороге".
Упавшие ветки и деревья повредили автомобили
Деревья не выдерживали тяжести снега, зафиксированы случаи падения на проезжую часть и на автомобили.
Наталия Живолевская, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Беларуси:
"Спасатели нашей области более 40 раз за сутки выезжали на оказание помощи, связанной с распиловкой и уборкой упавших деревьев на дороги, а также автомобили. Оказывали помощь в буксировке".
Циклон "Ларс"принес в Беларусь сильные снегопады
В усиленном режиме работают и энергетики. В стране без электричества остались жители 284 населенных пунктов. 190 из них - в Брестской области.
Подключились к уборке снега и брестские коммунальщики. На улицы областного центра вышли 26 пескоразбрасывателей, тракторы и погрузчики. Обращались люди с просьбой убрать и поваленные деревья. Все устранялось оперативно.
В Бресте выпало полторы декадные нормы осадков
К слову, в Брестской области выпало от 9 до 16 мм осадков. Больше всего в Высоком Каменецкого района. В областном центре 18 мм. Это полторы декадные нормы.
Светлана Жогальская, начальник отдела филиала "Брестоблгидромет":
"Завтра циклон уйдет, будут сильные снегопады и гололедица".
По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится. ГАИ рекомендует в это время не планировать дальние поездки, в городе выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию на дороге.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов