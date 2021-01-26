Оборванные линии электропередачи, упавшие деревья, поврежденные автомобили. В Беларусь пришел снежный циклон "Ларс"

В Беларуси на данный момент без электричества остались 284 населенных пункта. 190 из них - в Брестской области. МЧС с самого утра предупреждало о снежных заносах, а коммунальным службам было поручено оперативно принять меры по обработке улиц против гололеда. В усиленном режиме работают и гродненские коммунальщики. Усложнилась ситуация на дорогах.



В областном центре за сутки произошли 24 аварии. Юрий Карнелович с подробностями.



В Гродно снег идет уже больше суток. Циклон "Ларс" практически остановил движение в городе, на региональных трассах водителям пришлось сложнее всего. Снегоуборочная техника и сейчас работает в усиленном режиме.





Коммунальные службы работают в усиленном режиме

Чтобы расчистить город, задействовано около 60 снегоуборочных машин, работают 160 дворников. Еще ночью, когда интенсивность движения снизилась, было сформировано 6 колонн спецтехники, которые в сопровождении ГАИ работали на улицах Гродно.

Юрий Кучинский, замдиректора ГГУПП "Спецавтохозяйство":

"В утренние часы произошла смена экипажей. Добавилась еще техника сторонних организаций. В соответствии с решением Гродненского горисполкома в случае таких ненастных погодных условий предусмотрено, что порядка 30 организаций города Гродно выделяют дополнительно свою технику".



Всплеск ДТП в Гродно

Циклон добавил проблем и автолюбителям. Поток движения снизился, на дорогах образовались заторы.

На пригородных трассах водители, не справившись с управлением, оказывались в кювете. В Гродно за сутки зарегистрировано больше двух десятков ДТП.

Алексей Аниськевич, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

"За минувшие сутки в нашем городе произошло 24 ДТП. Сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Сопровождается снегоуборочная техника и оказывается посильная помощь водителям, которые попали в трудную ситуацию на дороге".

Упавшие ветки и деревья повредили автомобили

Деревья не выдерживали тяжести снега, зафиксированы случаи падения на проезжую часть и на автомобили.

Наталия Живолевская, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Беларуси:

"Спасатели нашей области более 40 раз за сутки выезжали на оказание помощи, связанной с распиловкой и уборкой упавших деревьев на дороги, а также автомобили. Оказывали помощь в буксировке".



Циклон "Ларс"принес в Беларусь сильные снегопады

В усиленном режиме работают и энергетики. В стране без электричества остались жители 284 населенных пунктов. 190 из них - в Брестской области.

Подключились к уборке снега и брестские коммунальщики. На улицы областного центра вышли 26 пескоразбрасывателей, тракторы и погрузчики. Обращались люди с просьбой убрать и поваленные деревья. Все устранялось оперативно.

В Бресте выпало полторы декадные нормы осадков

К слову, в Брестской области выпало от 9 до 16 мм осадков. Больше всего в Высоком Каменецкого района. В областном центре 18 мм. Это полторы декадные нормы.

Светлана Жогальская, начальник отдела филиала "Брестоблгидромет":

"Завтра циклон уйдет, будут сильные снегопады и гололедица".