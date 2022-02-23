Обращение Александра Лукашенко к украинцам - в трендах русскоязычного сегмента YouTube

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Запомните: власть и я, как Президент, буду делать все для того, чтобы Беларусь была мирным островком на этой обезумевшей планете. Вы можете спросить, в чем же причина?В чем же мы виноваты, что нам всегда доставалось от этих войн? Ответ простой: все дело в том, что Господь не то ли обидел нас, не то ли подарок нам преподнес, поселив нас здесь, в центре Европы, на перекрестке всех дорог. На том перекрестке, который не объехать и не обойти. Но в этом не наша вина. Мы не выбирали свою Родину, так сложилось исторически, веками. Мы всегда сеяли только мир, и нам стыдиться нечего.