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Обращение Александра Лукашенко к украинцам - в трендах русскоязычного сегмента YouTube

Мощно о войне и мире, о причинах современных конфликтов и принципиальной позиции нашей страны. Накануне во время торжественного собрания по случаю 23 февраля наш Президент выступил с сильной речью. Беларусь никогда никому не угрожала и никогда не станет источником угроз для других народов! Но мы всегда сможем и готовы защитить себя! Прямо и откровенно белорусский лидер говорил о геополитике и о том, что сегодня заставляет быть на чеку.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Запомните: власть и я, как Президент, буду делать все для того, чтобы Беларусь была мирным островком на этой обезумевшей планете. Вы можете спросить, в чем же причина?В чем же мы виноваты, что нам всегда доставалось от этих войн? Ответ простой: все дело в том, что Господь не то ли обидел нас, не то ли подарок нам преподнес, поселив нас здесь, в центре Европы, на перекрестке всех дорог. На том перекрестке, который не объехать и не обойти. Но в этом не наша вина. Мы не выбирали свою Родину, так сложилось исторически, веками. Мы всегда сеяли только мир, и нам стыдиться нечего.


Обращение нашего Президента к украинцам оказалось в трендах русскоязычного сегмента YouTube! Важные слова о мире, сказанные Александром Лукашенко, нашли большой отклик. Это неизменная позиция нашей страны Беларусь всегда предлагает мир! Лидер подчеркнул - славянские народы должны жить в согласии. При этом эксперты высоко оценивают союзные усилия по безопасности в ответ на попытки эскалации международной обстановки и ситуации в регионе.


Эксперты о речи белорусского Президента: В десятку!



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Конечно же, отточенные фразы как выстрелы в десятку! Мне исключительно понравилось выражение Александр Григорьевича о том что "расстрелять русских в спину через Беларусь не получится". Эта фраза уже стала слоганом! Ее повторяют в Российской Федерации, конечно же, и в других государствах на постсоветском пространстве. Именно такой подход был во времена Великой Отечественной войны. А сегодня, конечно же, в одностороннем порядке из Вашингтона нагнетается атмосфера обострений отношений между коллективным западом и союзным государством в частности.
Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова


Сказанное белорусским лидером - это даже не столько про геополитическую турбулентность, сколько про патриотизм и защиту национальных интересов.

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