Тренд нагендерную идентичность продолжает утверждаться в западном мире. Обращение"дамы и господа"уходит в историю. Несколько известных авиакомпаний больше не будут приветствовать пассажиров на борту традиционной фразой: "Добро пожаловать, дамы и господа". Lufthansaобъявила, что отказывается от привычной формы обращения, дабы не оскорбить право пассажиров на половое самоопределение. Аналогичные решения поддерживают Швейцарские иАвстрийские авиалинии.К поднявшимся на бортбудутобращаться не иначе как"уважаемые гости".



