Обращение к лидерам ЕС о недопустимости применения санкций в отношении Беларуси принято на заседании правления Белорусского фонда мира

Обращение от имени белорусов к лидерам европейских государств и руководителям международных организаций о недопустимости применения санкций в отношении Беларуси принято сегодня на заседании правления Белорусского фонда мира.

Учитывая важность обсуждаемого вопроса, в пленуме приняли участие руководители религиозных конфессий Беларуси, главы всех диаспор, проживающих в нашей стране, а также представители культуры, науки, образования и спорта. В обращении говорится о несправедливости действий, наносящих существенный урон жизни простых белорусских граждан, которые, как известно, всегда отличались толерантностью, трудолюбием и искренним желанием жить в мире.

Вот уже несколько лет к Беларуси применен широкий арсенал экономических и политических санкций, нарушены многолетние логистические схемы, под угрозой безопасность людей из-за невозможности провести техобслуживание оборудования, в том числе медицинского.