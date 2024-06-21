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Обращение к лидерам ЕС о недопустимости применения санкций в отношении Беларуси принято на заседании правления Белорусского фонда мира
Обращение от имени белорусов к лидерам европейских государств и руководителям международных организаций о недопустимости применения санкций в отношении Беларуси принято сегодня на заседании правления Белорусского фонда мира.
Учитывая важность обсуждаемого вопроса, в пленуме приняли участие руководители религиозных конфессий Беларуси, главы всех диаспор, проживающих в нашей стране, а также представители культуры, науки, образования и спорта. В обращении говорится о несправедливости действий, наносящих существенный урон жизни простых белорусских граждан, которые, как известно, всегда отличались толерантностью, трудолюбием и искренним желанием жить в мире.
Вот уже несколько лет к Беларуси применен широкий арсенал экономических и политических санкций, нарушены многолетние логистические схемы, под угрозой безопасность людей из-за невозможности провести техобслуживание оборудования, в том числе медицинского.
А то "гражданское общество", ради которого Евросоюз вводил их, сегодня живет за пределами Беларуси, и сложности, с которыми сталкиваются простые соотечественники, емуне интересны.
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