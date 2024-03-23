Обращение Путина к россиянам в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Президент России Владимир Путинвыступил с обращением к гражданам в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле".ТАСС публикует полныйтекстего речи.

Уважаемые граждане России!

Обращаюсь квам всвязи скровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, нивчем неповинных людей -наши соотечественники, втом числе дети, подростки, женщины. Зажизнь пострадавших, тех, кто находится втяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное идаже невозможное для сохранения жизни издоровья всех раненных. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи исанитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, изэпицентра возгорания изадымления, избежать еще больших потерь.

Немогу оставить без внимания помощь простых граждан, которые впервые минуты после трагедии неостались равнодушными ибезучастными инаряду сврачами исотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших вбольницы.

Необходимую помощь окажем всем семьям, вчью жизни пришла страшная беда, раненым ипострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных иблизких. Вместе свами скорбит вся страна, весь наш народ. 24марта объявляю днем общенационального траура.

ВМоскве иПодмосковье, вовсех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического ипротиводиверсионного характера. Главное сейчас- недать тем, кто стоит заэтой кровавой бойней, совершить новое преступление.

Что касается расследования этого преступления ирезультатов оперативно-разыскных действий, товнастоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены изадержаны. Они пытались скрыться идвигались всторону Украины, где, попредварительным данным, для них сукраинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода отместа преступления, готовил схроны, тайники соружием ибоеприпасами.

Повторю, следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения.

Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле, реально объединять усилия в борьбе с общим врагом - международным терроризмом со всеми его проявлениями.

Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь - возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас: наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны - быть вместе в одном строю. Верю, так и будет.

Потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю. Нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество.

Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас.