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Обращение юного драматурга не осталось без внимания сенаторов - спектакль по ее пьесе будут показывать в театре

В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. Сенаторы активно помогают людям решать проблемы.

В Совет Республики обратилась юная драматург Ксения Шталенкова. Девушка написала письмо на имя председателя верхней палаты парламента с просьбой показать в театре спектакль по ее пьесе о событиях холокоста и о том, как важно сегодня сохранять историческую память. В постановке - история любви минского художника, вписанная в партитуру событий 20-го века, в которой тесно переплелись реальность и вымысел, воспоминания и сны. Обращение долго себя ждать не заставило - уже 14 марта в Белорусском государственном молодежном театре состоялась премьера спектакля "Здесь была Клара…". Сейчас это произведение будет идти каждый месяц.

Работа с населением - одно из приоритетных направлений деятельности верхней палаты парламента. Все вопросы, с которыми обращаются белорусы в Совет Республики, доводятся до логического разрешения. Трудоустройство, работа ЖКХ, благоустройство территорий, земельные споры: индивидуальный подход к каждой теме. К слову, положительно себя зарекомендовала и практика выездных приемов.

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