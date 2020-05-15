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Обращения граждан сегодня выслушал инспектор по Могилевской области Александр Субботин
Администрация Президента продолжает прямые телефонные линии
Обращения граждан сегодня выслушал помощник Президента - инспектор по Могилевской области Александр Субботин. В телефонных разговорах звучали благодарности. Например, за внимание со стороны государства к юго-восточным районам - льготные преференции для ведения бизнеса и строительства жилья. Прозвучало и немало жалоб, например, на качество дорог. А вот застройщики в Буйничах под Могилевом не могут въехать в свои дома уже несколько лет. Местные власти так и не решили вопрос с прокладкой инженерных сетей. Райисполкому поручено обратить внимание на проблему.
Александр Субботин, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области:
"Людей, которые реально нуждаются в помощи, иногда по той или иной причине не слышат. Поэтому мы постараемся - до каждого звонившего сегодня (их было 24) мы дойдем, каждую ситуацию разберем детально, и все, что зависит от нас, от государства, мы попытаемся сделать".
Руководители всех районов области находились в момент прямой линии на видеосвязи, потому поручения принимались тут же - онлайн.
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