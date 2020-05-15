Обращения граждан сегодня выслушал инспектор по Могилевской области Александр Субботин

Обращения граждан сегодня выслушал помощник Президента - инспектор по Могилевской области Александр Субботин. В телефонных разговорах звучали благодарности. Например, за внимание со стороны государства к юго-восточным районам - льготные преференции для ведения бизнеса и строительства жилья. Прозвучало и немало жалоб, например, на качество дорог. А вот застройщики в Буйничах под Могилевом не могут въехать в свои дома уже несколько лет. Местные власти так и не решили вопрос с прокладкой инженерных сетей. Райисполкому поручено обратить внимание на проблему.