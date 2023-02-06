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Общество
Обращения от граждан Беларуси в связи с землетрясением в посольство в Турции пока не поступали
06.02.2023
09:02
Президент
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Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
4 часа назад
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
4 часа назад
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
8 часов назад
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
9 часов назад
Политика
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Почему Сергей Бобриков решил больше не участвовать в электоральной кампании по выборам Президента
2 часа назад
Прогресс Беларуси по достижению ЦУР сохраняется на высоком уровне
5 часов назад
На рассмотрении в Палате представителей находится 23 законопроекта
5 часов назад
Республика Беларусь официально теперь партнер БРИКС
11.11.2024
12:46
Новый этап электоральной гонки - 7 ноября в Беларуси начался сбор подписей от граждан
07.11.2024
17:34
Общество
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Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
Недавно
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
1 час назад
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
1 час назад
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
2 часа назад
Экономика
Все
ВТБ (Беларусь) повысил ставку по вкладам в российских рублях до 16 % годовых
3 часа назад
У россиян в преддверии Нового года вырос спрос на санаторный отдых в Беларуси
8 часов назад
"Продэкспо-2024" в Минске соберет лидеров продовольственного рынка
9 часов назад
Червяков: Беларусь участвует в обеспечении продовольственной безопасности Китая
10 часов назад
Биткоин обновил рекорд: стоимость криптовалюты превысила 84 тыс. долларов
21 час назад
В мире
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Науседа требует увеличить военные расходы до 5,5 % от ВВП
1 час назад
ЕС отстает от своих экологических целей, пока требует от других амбициозных планов
2 часа назад
"Собачий грипп" в Польше, или Почему полицейские объявили забастовку
3 часа назад
В латвийском Резекне готовятся переименовать улицы: какие попали в список?
3 часа назад
Регионы
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
24 часа назад
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
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В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
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В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ
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