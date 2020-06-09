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Обратиться к представителям власти можно на субботние прямые телефонные линии

С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на субботние прямые телефонные линии.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская. (Номер телефона для обращений - на экране).

А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.

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