Обратиться к представителям власти можно на субботние прямые телефонные линии

С волнующими вопросами можно обратиться к представителям власти на субботние прямые телефонные линии.



В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская. (Номер телефона для обращений - на экране).



А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.



