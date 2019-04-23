Обратиться к представителям власти напрямую

К представителям власти можно обратиться напрямую во время телефонных линий! Найти точные ответы на спорные вопросы можно и в эту субботу, 27 апреля. В столице с девяти до двенадцати часов на вопросы граждан ответит управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская. А в Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.