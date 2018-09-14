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Обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий
Найти точные ответы на спорные вопросы можно во время телефонных линий. Очередная связь - и в эту субботу.
С 9 до 12 часов на вопросы минчан завтра ответит первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.
В центральном регионе принимать звонки будет председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Обратиться с замечаниями и предложениями также можно до полудня. Напомню, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области проходит каждую субботу.
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