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Обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий

Найти точные ответы на спорные вопросы можно во время телефонных линий. Очередная связь - и в эту субботу.

С 9 до 12 часов на вопросы минчан завтра ответит первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

В центральном регионе принимать звонки будет председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Обратиться с замечаниями и предложениями также можно до полудня. Напомню, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области проходит каждую субботу.

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