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Обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий
Решить бытовые проблемы или спорные вопросы и обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 17 ноября.
В столице на связь выйдет заместитель мэра Игорь Юркевич. Задать вопросы можно с 9 до 12 часов.
В центральном регионе принимать звонки будет заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.
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