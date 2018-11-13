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Обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий

Решить бытовые проблемы или спорные вопросы и обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 17 ноября.

В столице на связь выйдет заместитель мэра Игорь Юркевич. Задать вопросы можно с 9 до 12 часов.

В центральном регионе принимать звонки будет заместитель губернатора Иван Маркевич. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.

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