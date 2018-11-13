Решить бытовые проблемы или спорные вопросы и обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 17 ноября.

В столице на связь выйдет заместитель мэра Игорь Юркевич. Задать вопросы можно с 9 до 12 часов.