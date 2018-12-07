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Обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий

Решить бытовые проблемы или спорные вопросы. Обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу.

Завтра с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

В центральном регионе принимать звонки будет заместитель губернатора Николай Рогащук. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.

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