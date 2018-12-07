Решить бытовые проблемы или спорные вопросы. Обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу.

Завтра с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.