Решить бытовые проблемы и спорные вопросы и обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 1 декабря.

В столице на связи с гражданами заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак. Задать вопросы можно с 9 до 12 часов.