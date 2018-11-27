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Обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий

Решить бытовые проблемы и спорные вопросы и обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий. Пройдут они и в эту субботу, 1 декабря.

В столице на связи с гражданами заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак. Задать вопросы можно с 9 до 12 часов.

В центральном регионе принимать звонки будет первый заместитель губернатора Игорь Макар. Напомним, обратиться с замечаниями и предложениями, а также обсудить волнующие темы с руководством столицы и области можно каждую субботу.

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