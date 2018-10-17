Обратиться к представителям власти напрямую можно во время телефонных линий

Обратиться к представителям власти напрямую и решить бытовые проблемы или спорные вопросы можно во время телефонных линий. Пройдут они в столице и Минской области и в эту субботу - 20 октября.

В столице на связь выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. Задать вопросы можно с 9 до 12 часов.