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Обратиться к представителям власти напрямую во время телефонных линий

Найти точные ответы на непростые или спорные вопросы предлагают во время телефонных линий. Очередная связь - в эту субботу, 15 сентября.

С 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.

В Центральном регионе принимать звонки будет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Обратиться с замечаниями и предложениями также можно до полудня. 

Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области проходит каждую субботу.  

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