ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Обратиться к представителям власти с бытовыми проблемами можно по телефону

Прямые линии будут организованы и в эту субботу, 26 января.

В столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Номер телефона на экране.

В Минском облисполкоме жителей центрального региона выслушает заместитель губернатора Сергей Невмержицкий. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области работает каждую субботу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все