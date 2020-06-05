Под Быховом восстановили воинское захоронение

Под Быховом удалось восстановить еще одно воинское захоронение. С просьбой об этом к местным властям обратился бывший житель одной из деревень, который не забывает свою малую родину. Именно в этих местах в 44-м шли ожесточенные бои по освобождению района. И сразу после войны были захоронены шестеро бойцов. Но погост время не пощадило.

Но восстановленное к 75-летию Великой Победы захоронение - не единственная гордость. Благодаря сохраненному местными жителями документу, все-таки удалось установить имя одного из героев.

Роман Галынский, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Быховского райисполкома:

"Похоронка, в которой было указано место захоронения и дата гибели этого партизана. Это 19 января 1944 года. Рыжанков Иван Александрович погиб, защищая Родину".

Поисковикам предстоит еще немало работы по установлению данных о погибших партизанах, подпольщиках, мирных жителях. Более 70 воинских захоронений только в Быховском районе. В обелиски и сегодня вписываются новые имена.

Благодаря инициативе местных жителей появилась и эта памятная доска - в честь героев Великой Отечественной. На здании железнодорожной станции Тощица. В годы войны -настоящий плацдарм.