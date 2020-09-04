"Обратная связь". В Гомеле после обращения людей заасфальтирована улица

Каждое обращения - на контроле

Среди распространенных вопросов, которые волнуют жителей регионов, ремонт дорог, реконструкция жилфонда, наведение порядка во дворах. Зачастую это коллективные просьбы. Среди индивидуальных обращений часто встречаются жилищные и земельные споры. Каждый вопрос детально изучается специалистами.

Обновление парка культуры и отдыха

Подвижные игры, катание на качелях и прохождение лабиринтов. Маленькие жители Полоцка с удовольствием проводят время на обновленной игровой площадке. А еще недавно местный парк отдыха выглядел угрюмо и совсем не привлекательно - старые аттракционы отработали свое. Люди жаловались, что негде погулять с детьми. Вопрос решился. Обновить парк отдыха удалось в том числе и благодаря субботнику.

Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:

"Население очень активно откликнулось на наше предложение. И мы видим, как за несколько месяцев у нас появился парк. Хотя еще много работы. Мы разработали новую концепцию парка, чтобы он был доступен для всех - для молодежи, для детей, для спортсменов".