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"Обратная связь". В Гомеле после обращения людей заасфальтирована улица
Каждое обращения - на контроле
Среди распространенных вопросов, которые волнуют жителей регионов, ремонт дорог, реконструкция жилфонда, наведение порядка во дворах. Зачастую это коллективные просьбы. Среди индивидуальных обращений часто встречаются жилищные и земельные споры. Каждый вопрос детально изучается специалистами.
Обновление парка культуры и отдыха
Подвижные игры, катание на качелях и прохождение лабиринтов. Маленькие жители Полоцка с удовольствием проводят время на обновленной игровой площадке. А еще недавно местный парк отдыха выглядел угрюмо и совсем не привлекательно - старые аттракционы отработали свое. Люди жаловались, что негде погулять с детьми. Вопрос решился. Обновить парк отдыха удалось в том числе и благодаря субботнику.
Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:
"Население очень активно откликнулось на наше предложение. И мы видим, как за несколько месяцев у нас появился парк. Хотя еще много работы. Мы разработали новую концепцию парка, чтобы он был доступен для всех - для молодежи, для детей, для спортсменов".
Благоустройство продолжится и дальше. Впереди открытие скейт-парка. Для города он станет новой молодежной локацией.
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