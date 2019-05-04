Обратный отсчет начался. "Пламя мира" поднимется на самую высокую гору Европы Монблан

Ближайшая остановка - гора Монблан! Накануне факел ІІ Европейских игр был зажжен в Алтаре мира в Римеи отправился в сопровождении колонны байкеров в Беларусь!



Сама же торжественная церемония зажжения огня получилась по-белорусски трогательной. И запомнилась всем участникам. В том числе олимпийским чемпионам из Беларуси Елене Беловой, Владиславу Гончарову и Юлии Нестеренко, которые также будут и факелоносцами.