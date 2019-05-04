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Обратный отсчет начался. "Пламя мира" поднимется на самую высокую гору Европы Монблан
Ближайшая остановка - гора Монблан! Накануне факел ІІ Европейских игр был зажжен в Алтаре мира в Римеи отправился в сопровождении колонны байкеров в Беларусь!
Сама же торжественная церемония зажжения огня получилась по-белорусски трогательной. И запомнилась всем участникам. В том числе олимпийским чемпионам из Беларуси Елене Беловой, Владиславу Гончарову и Юлии Нестеренко, которые также будут и факелоносцами.
Далее, после того, как факел Европейских игр будет поднят на высшую точку Европы, гору Монблан, эстафету "Пламя мира" примут 55 населенных пунктов в восьми странах Европы: Италии, Словении, Словакии, Венгрии, Австрии, Чехии, Польши и Беларуси. Торжественная встреча огня мультиспортивного форума в нашей стране пройдет 12 мая на пропускном пункте в Бресте "Варшавский мост". Далее эстафета огня пройдет по территории Беларуси, а 21 июня она завершится на столичном стадионе "Динамо".
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