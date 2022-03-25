Образ "жертвы Украины", который транслируют западные СМИ, глубоко продуманная, системно организованная конструкция

В одном из сел Броварского района мужчина ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант и его сослуживец неоднократно насиловали жену убитого мирного гражданина.

Очень жесткое указание - всех мужчин кастрировать. Это не люди, это тараканы.

(перевод) Из-за того, что убивают их родителей, дети вырастут и обязательно отомстят.

Я буду резать русню, я буду резать русню.

На Украине работает только один канал телевизионный, украинский. И оттуда идет вся информация. И в основном это, конечно, негативная. Вот это все и дает ту отрицательную реакцию на все действия, которые проводит Россия в отношении Украины, хотя мы прекрасно понимаем, что наши действия оправданы.

Согласно опубликованному американскому исследованию, над имиджем жертвенной Украины работают лучшие западные пиар-агентства.

Кто за все это платит? Вопрос сложный, но как минимум часть информработы финансируется за счет правительственных субсидий от Британии, США и Чехии, а также, и это уже совсем за гранью, структурами Джорджа Сороса.

Танк ВСУ ездил на Комсомольском бульваре и прямой наводкой стрелял по жилым домам. Люди кричали: "Что вы делаете?" Но никакого эффекта, стреляли дальше и стреляли.

Азовцы прямо гордились тем, что они издеваются над людьми, что они убивают всех, даже обычных людей, которые ни в чем не виноваты.

Это звуки из соседнего дома, рвется боекомплект азовцев, который был в квартире. Патроны взрываются уже несколько минут.

Квартиры используют как огневые точки. Лично видела.

(перевод) Хочу передать своим родным и близким, маме, что я жив, здоров.

Представим, есть 3 человека, все они между собой незнакомы. Как первый может настроить второго против третьего? Для начала огородить их от потенциального общения. Нельзя, чтобы даже малейшие добрые действия одного дошли до другого. Потом воздействовать эмоционально - запрограммировать на негативное отношение. Вот, посмотри, третий прошел мимо котика, а вот он его пнул. В случае с Украиной - от русских страдают ежи.Вот только фото это сделано в прошлом году - это омские (Россия) спасатели вытащили его из огня. Потом градус повышается. Говоришь, что тот третий морит голодом, мучает, убивает. На неделе - новое дно:Рапортует генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Правда, основано громкое заявление на "анонимке". Ждем извинений через пару дней, как было с руководителем украинского проекта "Мобильный госпиталь". Но кого глобально интересует, что "живодер" что-то осознал? Все помнят тот призыв:И ведь на этом канале подобного уже требовали, советуя уничтожать нацию с убийства детей.Было на неделе еще про черный платок, мол, закупайтесь русские жены солдат, вам скоро вдовами быть. Чтобы добить, что второй и третий (возвращаемся к началу) - враги, нужно долбить и долбить: "Убийцы, насильники, враги народа". И вот за нож уже берется даже ребенок:И все по Геббельсу: чем ужаснее ложь, тем легче в нее поверить. Киев отрезал своих людей от любой альтернативной информации. Медиа там уже не навязывают, они приказывают как думать.Они прописывают, какие слова и когда использовать, собирают видеоподборки для трансляций, дают рекомендации по источникам. И пользоваться можно только их. "Новая газета", "Медуза", "Дождь", "Медиазона" и русскоязычные службы западных СМИ, например, "Би-би-си" - партнеры сего заказа.Чего стоит жизнь не русского, а своего, украинца. И на что готов пойти официальный Киев, чтобы спасти (и спасти ли?), многие понимают уже бежав из своей родины.Украинский беженец закуривает, отходит в сторону.Этот мужчина сейчас в безопасности. Разместился в белорусском санатории. Говорит, еще будучи там, под пулями, звонил везде. Своим, разумеется.И таких историйуйма.Вот нацисты из полка "Азов" ведут огонь по российским войскам с восьмого этажа жилого здания. Мариуполь. А это бандеровцы из Ивано-Франковской области. Свой пункт дислокации они разместили на территории специализированной школы-интерната. Харьковские бандеровцы выложили фото, на которых видно, что они используют жилые постройки и гражданский транспорт для своей преступной деятельности. Понимаете, кто прикрывается детьми и безоружными?И найдите разницу. Пригород Чернигова - российские военные доставляют продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание и воду. Медики провели осмотр людей. Нуждающимся оказали первую помощь. Желающих эвакуировали.И вот есть три человека между собой, может, лично и незнакомые. Но второй уже так ненавидит третьего. И не важно, что он, возможно, накормил, обогрел или спас твоего самого близкого. Как на этих кадрах.Этого украинского солдата выходили русские. Не делаем выводы, каждый должен из огромного потока информационного сам вычленить главное. Есть 3 человека, только познакомившись лично, можно решать - дружить или нет.