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Образ "жертвы Украины", который транслируют западные СМИ, глубоко продуманная, системно организованная конструкция
В Украине в больших кабинетах и за высокими трибунами продолжают врать.Что, бежав из-под обстрелов в Беларусь, можешь попасть в плен, что, мы - враги. Образ "жертвы Украины" транслируют все западные СМИ. Это глубоко продуманная исистемно организованная конструкция.Ей занимаютсясерьнзные люди. Всё это масштабные манипуляции Киева и зарубежных патронов.
Почему верить нужно не всему, что читаешь? И какие методы используются, чтобы поссорить даже братьев? Разбиралась Анастасия Бенедисюк.
Представим, есть 3 человека, все они между собой незнакомы. Как первый может настроить второго против третьего? Для начала огородить их от потенциального общения. Нельзя, чтобы даже малейшие добрые действия одного дошли до другого. Потом воздействовать эмоционально - запрограммировать на негативное отношение. Вот, посмотри, третий прошел мимо котика, а вот он его пнул. В случае с Украиной - от русских страдают ежи.
Вот только фото это сделано в прошлом году - это омские (Россия) спасатели вытащили его из огня. Потом градус повышается. Говоришь, что тот третий морит голодом, мучает, убивает. На неделе - новое дно:
В одном из сел Броварского района мужчина ворвался в частный дом и застрелил хозяина. После этого пьяный оккупант и его сослуживец неоднократно насиловали жену убитого мирного гражданина.
Рапортует генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Правда, основано громкое заявление на "анонимке". Ждем извинений через пару дней, как было с руководителем украинского проекта "Мобильный госпиталь". Но кого глобально интересует, что "живодер" что-то осознал? Все помнят тот призыв:
Очень жесткое указание - всех мужчин кастрировать. Это не люди, это тараканы.
И ведь на этом канале подобного уже требовали, советуя уничтожать нацию с убийства детей.
Украинский телеведущий:
(перевод) Из-за того, что убивают их родителей, дети вырастут и обязательно отомстят.
Было на неделе еще про черный платок, мол, закупайтесь русские жены солдат, вам скоро вдовами быть. Чтобы добить, что второй и третий (возвращаемся к началу) - враги, нужно долбить и долбить: "Убийцы, насильники, враги народа". И вот за нож уже берется даже ребенок:
Я буду резать русню, я буду резать русню.
И все по Геббельсу: чем ужаснее ложь, тем легче в нее поверить. Киев отрезал своих людей от любой альтернативной информации. Медиа там уже не навязывают, они приказывают как думать.
Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" (Россия):
На Украине работает только один канал телевизионный, украинский. И оттуда идет вся информация. И в основном это, конечно, негативная. Вот это все и дает ту отрицательную реакцию на все действия, которые проводит Россия в отношении Украины, хотя мы прекрасно понимаем, что наши действия оправданы.
Согласно опубликованному американскому исследованию, над имиджем жертвенной Украины работают лучшие западные пиар-агентства.
Они прописывают, какие слова и когда использовать, собирают видеоподборки для трансляций, дают рекомендации по источникам. И пользоваться можно только их. "Новая газета", "Медуза", "Дождь", "Медиазона" и русскоязычные службы западных СМИ, например, "Би-би-си" - партнеры сего заказа.
Кто за все это платит? Вопрос сложный, но как минимум часть информработы финансируется за счет правительственных субсидий от Британии, США и Чехии, а также, и это уже совсем за гранью, структурами Джорджа Сороса.
Чего стоит жизнь не русского, а своего, украинца. И на что готов пойти официальный Киев, чтобы спасти (и спасти ли?), многие понимают уже бежав из своей родины.
Корреспондент: А кто вывозил? Россияне, получается?
Украинский беженец: Да, россияне.
Корреспондент: А что ВСУ?
Украинский беженец закуривает, отходит в сторону.
Этот мужчина сейчас в безопасности. Разместился в белорусском санатории. Говорит, еще будучи там, под пулями, звонил везде. Своим, разумеется.
Корреспондент: А что они отвечали, когда вы им звонили?
Украинский беженец: "Чтобы русские не зашли. Я говорю (украинцам): хлопцы, вы ж по мирному населению, по детям. Россияне пришли, говорят, мы хотели в живых всех оставить. Спрашиваем, кто разбомбил, говорят, ваши".
И таких историйуйма.
Танк ВСУ ездил на Комсомольском бульваре и прямой наводкой стрелял по жилым домам. Люди кричали: "Что вы делаете?" Но никакого эффекта, стреляли дальше и стреляли.
Азовцы прямо гордились тем, что они издеваются над людьми, что они убивают всех, даже обычных людей, которые ни в чем не виноваты.
Вот нацисты из полка "Азов" ведут огонь по российским войскам с восьмого этажа жилого здания. Мариуполь. А это бандеровцы из Ивано-Франковской области. Свой пункт дислокации они разместили на территории специализированной школы-интерната. Харьковские бандеровцы выложили фото, на которых видно, что они используют жилые постройки и гражданский транспорт для своей преступной деятельности. Понимаете, кто прикрывается детьми и безоружными?
Очевидцы:
Это звуки из соседнего дома, рвется боекомплект азовцев, который был в квартире. Патроны взрываются уже несколько минут.
Квартиры используют как огневые точки. Лично видела.
И найдите разницу. Пригород Чернигова - российские военные доставляют продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание и воду. Медики провели осмотр людей. Нуждающимся оказали первую помощь. Желающих эвакуировали.
И вот есть три человека между собой, может, лично и незнакомые. Но второй уже так ненавидит третьего. И не важно, что он, возможно, накормил, обогрел или спас твоего самого близкого. Как на этих кадрах.
Украинский солдат:
(перевод) Хочу передать своим родным и близким, маме, что я жив, здоров.
Этого украинского солдата выходили русские. Не делаем выводы, каждый должен из огромного потока информационного сам вычленить главное. Есть 3 человека, только познакомившись лично, можно решать - дружить или нет.
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