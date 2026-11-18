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Китайская Народная Республика - стратегический партнер Белгосуниверситета. 20 % всех действующих в вузе международных соглашений подписаны с коллегами из Поднебесной.

Отметим, что БГУ входит в топ-25 надежных партнеров Министерства образования КНР. Высокая оценка и своеобразный знак качества открывают новые возможности. Беларусь и Китай продолжают активно развивать научную мобильность молодых кадров. Многие выбирают Беларусь как место для дальнейшего научного становления и будущей работы в сфере преподавания.

Если язык - это симфония, то Беларусь следовало бы узнать по нотам. Именно так и поступили китайские друзья. Сегодня их в республике обучаются более 12 тыс. по 40 совместным образовательным программам.

В Китае огромная конкуренция не только при поступлении в вузы, но и при трудоустройстве, поэтому студенты все чаще уезжают, чтобы повысить квалификацию. На руках диплом иностранного вуза - значит востребован на рынке труда. Для кого-то это выигрышная профессиональная траектория, для кого-то счастливая семейная история.

В Китае говорят так: если ты пьешь воду, не забывай, кто выкопал колодец. Большинство студентов из Китая выбирают Беларусь как вторую творческую родину. Многие признаются, что душа в прямом смысле слова требует музыки с белорусским диалектом, и теперь каждый из них своего рода дирижер в своем маленьком лекционном оркестре.

"Когда я защищал кандидатскую диссертацию, я получил предложение от БГПУ. Мне было интересно поработать в международном академическом исследовании. Беларусь дает хорошие условия для научной и педагогической деятельности. Я решил остаться здесь преподавать и продолжать исследования", - рассказал о себе доцент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка Лю Цзин.

В 2025 году БГУИЯ подписал дорожную карту сотрудничества со Вторым Пекинским университетом иностранных языков. Китайская сторона может детально познакомиться с белорусской экономикой, социологией и культурой, а курс лекций стал доступен для преподавателей и студентов из Поднебесной. В рамках такой программы обмена несколько лет назад в Минск приехал и преподаватель БГУИЯ Сяо И. Теперь он без пяти минут кандидат наук БГУИЯ.

Сяо И

Братство и всепогодное партнерство Минска и Пекина сегодня подкреплены не только тесным экономическим и политическим сотрудничеством, но и партийной дипломатией. В рамках визита Института современных исследований Китайской академии общественных наук в Беларусь в Коммунистической партии Беларуси состоялся научный двусторонний семинар. Стороны наметили пути сотрудничества по подготовке партийных лидеров обеих стран и обменялись опытом партийного управления.

Сергей Сыранков, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

"Изучаем опыт партийного строительства Китайской Народной Республики, потому что именно под руководством КПК Китай достиг космических успехов не только в политическом устройстве и жизни страны, но и в экономике, оборонной политике, в вопросах мира и безопасности".

Как известно, если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко и долго, тогда иди с другом, так что белорусско-китайский вектор сотрудничества известен всем.