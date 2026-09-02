Образование как фундамент будущего: в Гродно торжественно отметили День знаний

В Гродненской области за парты сели свыше 113 тыс. школьников. Особое внимание было уделено первоклассникам. В средней школе № 42 Гродно торжественная линейка объединила почти 4 тыс. учащихся, педагогов и родителей. Впервые за школьные парты здесь сели 447 ребят. Для всех учащихся прошел единый урок "Знания сегодня - сила и процветание Беларуси завтра!".

Константин Бурак, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области: "5 % ВВП - это огромнейшая сумма, в мире 4 % являются нормой при выделении средств на образование. Поэтому государство вправе рассчитывать на соответствующую отдачу. В связи с этим хочу пожелать, чтобы образовательный процесс каждому ученику приносил только радость, способствовал осуществлению надежд и укреплению Беларуси".

День знаний отметили и в вузах областного центра. К студенческому сообществу Гродненского государственного медуниверситета в новом учебном году присоединились свыше 900 человек. Одним из самых трогательных моментов праздника стала традиционная клятва первокурсника. Будущие медики дали обещание быть ответственными перед пациентами и сохранять верность главным принципам врача: милосердию и профессиональному долгу.