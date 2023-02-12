"Зачетный разговор" состоялся в Минском государственном профессионально-техническом колледже строителей им. Каменского

Сегодня это уже такая общественно-политическая традиция, традиция белорусского гражданского общества, когда мы идем к людям для того, чтобы спросить у них мнение, обсудить какой-то вопрос, ответить на их вопросы. Такой традиции во многих демократических странах нет, там все просто: есть сайт - пишите, обращайтесь. У нас действительно выстроено взаимодействие с людьми, и это уже зарекомендовало себя в рамках обсуждения проекта новой редакции Конституции и других законодательных актов.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси