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"Зачетный разговор" состоялся в Минском государственном профессионально-техническом колледже строителей им. Каменского
Сейчас крайне важно находиться в постоянном контакте с белорусской молодежью и доносить до нее правду. Таким мнением поделился парламентарий Сергей Клишевич во время "Зачетного разговора".
На неделе такой нестандартный диалог состоялся в Минском государственном профессионально-техническом колледже строителей имени Каменского. О ситуации на внешних рубежах, ценах в магазинах, нововведениях в системе образования, а еще об информационной безопасности говорили на равных. Молодежь интересуется и уточняет, а инициативы от учащихся только приветствуются. К слову, в этом колледже готовят высококлассных и востребованных специалистов в сфере строительной индустрии. Это будущие маляры, штукатуры, каменщики и слесари.
Такие встречи важны для молодежи, так как это укрепляет патриотическое воспитание. Интересуют темы политики. У нас молодежь очень информирована в теме политики, наши учащиеся в колледже очень сильно интересуются темой спорта, будущего образования, профессии.
Молодые люди - это те, кто сегодня определяется с будущей профессией, выбирая то или иное учебное заведение; те, кто получает образование; это те, кто завтра пополнит ряды военнослужащих, кто будет создавать семьи, кто будет получать свой первый трудовой опыт. То есть это те люди, мнение которых нам, безусловно, важно.
Сегодня это уже такая общественно-политическая традиция, традиция белорусского гражданского общества, когда мы идем к людям для того, чтобы спросить у них мнение, обсудить какой-то вопрос, ответить на их вопросы. Такой традиции во многих демократических странах нет, там все просто: есть сайт - пишите, обращайтесь. У нас действительно выстроено взаимодействие с людьми, и это уже зарекомендовало себя в рамках обсуждения проекта новой редакции Конституции и других законодательных актов.
За три месяца информационно-просветительский проект побывает во всех вузах и колледжах страны. Напомним, это диалог между студенческой, учащейся молодежью и лидерами мнений. Проект - общественная инициатива, к которой подключились журналисты, политологи, руководители, депутаты. В дальнейшем такие диалоги могут стать традицией.
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