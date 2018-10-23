Образование высоких стандартов становится брендом Беларуси

Образование высоких стандартов и по подъемной цене становится брендом Беларуси. Международный форум вузов инженерно-технического профиля высоко оценил заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин. Форум в седьмой раз принимает национальный технический университет. Вуз собрал более 300 ученых, преподавателей и студентов из России, Казахстана, Норвегии, Польши, Швейцарии, Сербии и Беларуси. Участники обсудят молодежное предпринимательство, преимущества модели высшего образования "Университет 3.0". Ключевыми темами семинаров станут также подготовка инженерных кадров для ядерной энергетики и освоение Арктики.