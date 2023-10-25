Образовано 60 избирательных округов по выборам депутатов Мингорсовета

В Беларуси идет активная подготовка к единому дню голосования, который определит состав Палаты представителей и сформирует местные Советы депутатов. Так, утверждено 60 избирательных округов по выборам депутатов Мингорсовета. Это на три больше, чем в период предыдущих кампаний. Данное решение было принято накануне на заседании в Мингорисполкоме. Средняя численность на избирательный округ составит 21 211 избирателей.