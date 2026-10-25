Образовательные программы Беларуси и Казахстана: какие возможности дает университетское партнерство

Беларусь активно развивает сотрудничество с Казахстаном. Страны сотрудничают не только в экономике, но в науке и подготовке специалистов.

25 октября эта страна отмечает национальный праздник - День Республики. С праздником лидера республики Касым-Жомарта Токаева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Совместным проектам нужны специалисты, а образованию - обмен опытом и новые задачи. Поэтому рядом с промышленной кооперацией - сотрудничество в подготовке кадров.

У каждого студента есть свой ответ на вопрос, почему он выбрал Беларусь. За этими личными решениями стоят вполне конкретные связи между университетами.

Для Беларуси и Казахстана подготовка специалистов - одно из направлений двустороннего сотрудничества. Продолжить образование и сделать шаг к научной карьере - с такими целями студенты из Казахстана выбирают обучение в магистратуре БГПУ. Это возможность усилить знания по специальности, работать над совместными исследованиями и обменяться опытом.

Айымжан Отегенова, студентка БГПУ им. М. Танка:

"Мы уже тут полтора месяца. Образование у вас находится на высоком уровне. Особенно мне нравится интеграционное обучение. Все новое, очень интересное. Через полтора месяца мы уже вернемся в Казахстан".

Арайлым Амангелди, студентка БГПУ им. М. Танка:

"В Беларуси мне очень нравится, особенно здешняя природа. Во-первых, здесь очень много лесов, во-вторых, здесь безопасно. Люди очень вежливые и отзывчивые, все пытаются нам помогать".

Партнерство не ограничивается магистратурой и образовательными обменами. Для представителей казахстанских вузов акценты и на бакалавриате.

Шынар Абзалкызы, студентка БГПУ им. М. Танка:

"Мы приехали на семестр, с сентября по январь. Мне нравится то, что здесь упор поставлен на практическую часть, из-за чего сразу мы учимся, как работать с детьми".

БГПУ с 2016 года - участник научно-образовательного консорциума между вузами. Здесь есть и отдельная площадка для диалога - Белорусско-казахстанский культурно-образовательный центр.

Марина Гардукевич, руководитель Белорусско-казахстанского культурно-образовательного центра БГПУ им. М. Танка:

"Сотрудничество в сфере образования осуществляется по разным направлениям. В настоящее время в БГПУ обучаются студенты из Актюбинского регионального университета им. Жубанова на факультете эстетического образования, магистранты второго курса на факультете естествознания из Кызылординского университета им. Коркыт ата".

Дипломатические отношения Беларусь и Казахстан установили более 20 лет назад. За это время сотрудничество стало стратегическим. По объему белорусского экспорта Казахстан в числе важнейших торговых партнеров, в том числе среди стран СНГ. В Казахстане работают сборочные производства белорусской техники и оборудования. Развиваются связи между регионами, научными организациями и университетами. Для многих сотрудничество Беларуси и Казахстана - уже часть собственной профессиональной истории.