Лето с новым хобби. Образовательные и занимательные курсы для школьников на каникулах предлагают тематические лагеря. Например, в ІТ-школах можно создавать собственные анимационные фильмы. А найти новое творческое увлечение можно даже онлайн. Центры дополнительного образования организуют виртуальные мастер-классы. Как провести лето с пользой, знает Александра Кавелич.





В столице начали работу тематические летние лагеря

Несколько шагов - импровизированный разводной мост готов пропустить первые корабли. Собрать и запрограммировать конструкцию из лего школьникам удалось всего за несколько часов. Ученики летнего ІТ-лагеря каждый день сталкиваются с новой задачей по робототехнике и не только.

Чтобы такие занятия были максимально познавательными, их делают тематическими. Например, школьники в игровой форме изучают альтернативные источники энергии или космос.

Тем временем в соседнем кабинете - онлайн-занятия. За новыми знаниями к столичным учителям обращаются школьники даже из разных стран - от России до Канады.

Татьяна Козловская, руководитель отдела учебного центра:

"Не хотелось, чтобы дети просто сидели в играх или YouTube, поэтому мы помогаем. Учителя онлайн рассказывают темы, дают задания. Pанимаемся программированием,читаем".



Виртуальную арт-мастерскую создали столичные учителя

От хореографических этюдов до работы с глиной. В виртуальном формате сейчас предлагают найти новое хобби в арт-мастерских. Курсы по разным направлениям искусства в виде видеоуроков создают учителя Национального центра художественного творчества.Как отмечают организаторы, такие занятия будут полезны всем независимо от возраста.

Этим летом можно отправиться и на онлайн-экскурсии. Одна из таких будет проходить в зале, где собрали несколько сотен работ на тему экологии. Их создали победители и участники международного художественного конкурса из 27 стран мира.