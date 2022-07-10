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Образовательный туризм: какие задачи ставит новое и популярное направление педагогики в Беларуси

Наполнить учебный процесс краеведческим направлением и дать школьникам и студентам возможность лучше узнавать и популяризировать историю малой родины. Такие задачи ставит перед собой одно из новых и популярных направлений отечественной педагогики - образовательный туризм. На базе учреждений Червенского района прошел республиканский семинар по данному направлению. Наработки представили специалисты из всей страны. Так, арт-школа Смиловичей предложила экскурс-тур по своим залам, познакомила с экспозициями и выставками, стэм-платфорами и интерактивными проектами.


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Педагоги сразу включились изучать историю. Это уже продукт того, что они уже изучили и двинулись вперед. И увлечение педагогов настолько ярко перешло на детей, что сегодня выпускники приходя т сюда работать, потому что они увидели и узнали, насколько их земля прекрасна. Надо жить на этой земле и проставлять ее.
Елена Онуфрович, директор Республиканского центра экологии и краеведения, зампредседеталя Республиканского совета по дополнительному образованию детей и молодежи

Наряду с арт-маршрутом центра Хаима Сутина гостям Червенского района представили и другие туристические локации: смиловичские музеи Станислава Монюшко и истории мануфактуры Беларуси, Червенский краеведческий музей. Эти и другие учреждения и знаковые места - часть самобытного туристического направления Червенского края под названием Игуменский тракт.

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