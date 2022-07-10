Образовательный туризм: какие задачи ставит новое и популярное направление педагогики в Беларуси

Педагоги сразу включились изучать историю. Это уже продукт того, что они уже изучили и двинулись вперед. И увлечение педагогов настолько ярко перешло на детей, что сегодня выпускники приходя т сюда работать, потому что они увидели и узнали, насколько их земля прекрасна. Надо жить на этой земле и проставлять ее.

Елена Онуфрович, директор Республиканского центра экологии и краеведения, зампредседеталя Республиканского совета по дополнительному образованию детей и молодежи